​Échanges Sénégal-Royaume-Uni en 2025 : une année record à plus de 720 milliards FCFA

Le commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et le Sénégal connaît une dynamique de croissance, atteignant un volume total de 923 millions £, soit environ 720 milliards FCFA, pour l'année se terminant au troisième trimestre 2025. Cette performance marque une progression robuste de « 27,1 % » par rapport à la période précédente, selon les dernières statistiques sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et le Sénégal, publié par le ministère du Commerce et des Affaires étrangères du Royaume-Uni.



Cette vitalité est portée par une explosion des exportations britanniques, qui ont grimpé de 44,8 % pour s'établir à 504 millions £, environ 393 milliards FCFA, tandis que les importations depuis le Sénégal ont progressé de 10,8 % pour atteindre 419 millions £, environ 327 milliards FCFA.



Le profil des échanges révèle une forte spécialisation sectorielle, particulièrement dominée par les ressources énergétiques côté britannique. Le « pétrole raffiné » constitue le fer de lance des exportations du Royaume-Uni avec une valeur de 202,4 millions £ (environ 158 milliards FCFA), représentant 73,9 % des exportations de biens.



À l'inverse, le Sénégal s'illustre par ses exportations agricoles, notamment les « légumes et fruits » qui s'élèvent à 43,2 millions £ (environ 34 milliards FCFA), consolidant ainsi sa position de fournisseur stratégique.



Cette accélération des flux a permis au Royaume-Uni d'inverser sa posture commerciale, affichant désormais un surplus de 85 millions £ (environ 66 milliards FCFA), alors qu'il accusait un déficit de 30 millions £ un an plus tôt.



Toutefois, cette balance globale cache des disparités structurelles : si Londres domine largement le commerce des marchandises avec un surplus de « 239 millions £ », le Sénégal conserve un avantage compétitif net dans le secteur des services, où il impose au Royaume-Uni un « déficit de 154 millions £ », soit un excédent de services en faveur du Sénégal d'environ 120 milliards FCFA.