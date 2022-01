​Echos de Bafoussam : Fin de la rééducation de Ismaila Sarr, les « Lions » au repos

Les bonnes nouvelles s’accumulent pour les « Lions ». Après la qualification pour les huitièmes de finale, l’accalmie des cas de Covid 19 dans la Tanière et le retour de tous les cadres, c’est le come-back prochain de Ismaila Sarr qui devrait ravir Aliou Cissé. Le virevoltant ailier des « Lions » aurait terminé sa rééducation à Barcelone, où il était depuis le 10 janvier, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



« Izo » est attendu dans les prochains jours au Tagidor Garden Hôtel, où loge l’équipe nationale du Sénégal. Sa participation pour le match contre les « Requins » bleus est toutefois incertaine.



Repos aujourd’hui pour les « Lions »

Les « Lions » ont effectué hier mercredi, une séance d’entraînement au Tagidor Garden Hôtel. Les titulaires ont eu droit à une séance plutôt modérée, alors que les remplaçants ont été plus mis à l’épreuve.



Selon « Stades », citant une source au sein de la Tanière, le groupe pourrait ne pas s’entraîner aujourd’hui. Aliou Cissé aurait décidé de mettre au repos ses poulains, histoire de leur permettre de se ressourcer et recharger les batteries en vue de la préparation du duel ouest-africain en huitième de finale contre le Cap-Vert prévu mardi prochain au stade omnisports de Bafoussam.