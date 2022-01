​Echos de Bafoussam : les « Lions » retournent au galop, cet après-midi

Après leur qualification en 8èmes de finale, les « Lions » ont observé, hier jeudi, une journée de repos, histoire de se ressourcer et charger les batteries en vue de la confrontation face aux « Requins » bleus du Cap-Vert, le mardi 25 janvier.



Pour préparer ce derby ouest-africain, Sadio Mané et ses coéquipiers vont reprendre l’entraînement, ce vendredi. La séance est prévue à 16h00 à Bangou.



Le club de la presse reçoit Aliou Cissé

Les journalistes sénégalais, présents à la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, ont pris quartier à l’hôtel Mako Palace de Bafoussam, une ville située à l’ouest du Cameroun.



Lors de chaque édition, ils reçoivent les grandes personnalités du football. Les journalistes auront un hôte de taille. Il s’agit du sélectionneur Aliou Cissé qui fera face aux journalistes, ce vendredi. Cissé reviendra sans doute sur les prestations des « Lions » au premier tour, les critiques et la qualification du Sénégal en huitième de finale face au Cap-Vert avec un seul but marqué (sur penalty à la 95e minute).