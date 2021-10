​Edouard Mendy : « le Ballon d'Or est quelque chose qui me motive »

Invité sur l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport, Edouard Mendy a parlé de son absence sur la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or. Pour le gardien de Chelsea, il n’y a pas péril en la demeure. Cette absence est pour lui une nouvelle source de motivation après que le mal soit fait.



« Honnêtement, c’est quelque chose qui me motive, qui me pousse à continuer à gagner des titres avec mon club, à être performant en sélection. C’est quelque chose sur quoi je ne m’attarde pas. C’est fait, il faut aller de l’avant », a dit Edouard Mendy sur RMC Sport.



Poursuivant, Edouard Mendy parle de sa nomination pour le trophée Yachine. Le portier de 29 ans pense mériter ce trophée au vu de sa saison. Toutefois, il affirme que c’est du ressort des votants de choisir entre lui et une multitude d’autres gardiens.

« La saison que j’ai faite à Chelsea d’un point de vue personnel et collectif me permet d’envisager ce trophée. Mais ce sont des personnes qui votent, qui décident. Il faudra respecter leur décision », a poursuivi le gardien de but de Chelsea.