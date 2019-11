​Éducation: Le G20 menace de déterrer la hache de guerre si...

Le G20 a tenu une conférence de presse ce mardi pour s'exprimer sur le préavis de grève qu’il vient de déposer. En ce début d’une nouvelle année scolaire, les 27 organisations syndicales qui faisaient le bilan dans le domaine de l’éducation ont affirmé avec beaucoup de regrets qu’il n’y a aucune avancée significative dans la matérialisation des accords entre le gouvernement du Sénégal et les Syndicats d’enseignants. Ces syndicats autour du G20 menacent de déterrer la hache de guerre si l'Etat ne les appelle pas pour discuter des points qui sont soumis à son appréciation.



« Nous avons déposé un préavis de grève le jeudi 31 octobre 2019. Le gouvernement dispose, conformément à la loi, un mois pour étudier les points dans la plateforme revendicative du G20. A l’expiration du préavis, donc dans un mois, si le gouvernement ne nous appelle pas, pour discuter des points qui sont soumis à son appréciation, nous aurons légalement le droit de déterrer la hache de guerre, et d’entamer la confrontation avec le gouvernement », avise Dame Mbodji, Secrétaire général du Cusems authentique



Poursuivant sa déclaration, M. Mbodji est largement revenu sur leur plateforme revendicative. « Dans nos revendications entre autres points, nous pouvons citer le point relatif à l’exigence du G20, de mettre fin aux lenteurs administratives dans la production des actes d’avancement, d’intégration, de validations de reclassements, et même de radiations. Nous exigeons également l’apurement immédiat et sans délai de la totalité de la dette en vers les enseignants, qui se chiffre aujourd’hui à près de 100 milliards FCFA », dit-il.



Toutefois, les enseignants disent qu’ils ne sont mariés avec personne, et décident dès l’expiration des préavis, de démarrer les hostilités. Le G20 a réaffirmé toute sa détermination à mener cette année, la lutte acharnée pour le respect de leurs droits. Ainsi, il compte faire une tournée nationale pour partager la plateforme revendicative avec les enseignants, les mobiliser et les préparer à la confrontation.