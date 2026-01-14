​Éducation et Santé : vers un dénouement pour les bacheliers de 2018 et le personnel soignant de Ziguinchor

Le calvaire des bacheliers de la promotion 2018, dont les diplômes étaient retenus par certains établissements privés d'enseignement supérieur (EPES), touche à sa fin, si l'on se fie à la réponses fournies par le gouvernement aux interpellations du parlementaire Guy Marius Sagna.



​D'après le député, le ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué que la "rétention des diplômes des étudiants orientés par l’État est une pratique illégale". Il également souligné que tout établissement exigeant des contreparties financières pour la remise de ces titres « violerait de manière flagrante l’accord de placement des bacheliers ».



​Dans sa réponse, le gouvernement a invité les étudiants concernés à se rapprocher de la Direction de l’enseignement supérieur privé (DESP) pour régulariser leur situation. Parallèlement, le dossier des vacations dans les universités publiques progresse. A l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) comme à l'UCAD, les arriérés de paiement sont en cours d'apurement ou déjà réglés pour les semestres écoulés.



​Concernant le Centre régional de formation en santé (CRFS) de Ziguinchor qui opère depuis 2007 avec un budget initialement prévu pour la formation de simples assistants infirmiers, alors qu’il forme aujourd'hui des sages-femmes et des infirmiers d’État, Guy M. Sagna a fait savoir que le ministère de la Santé à débloquer en urgence 8 967 000 FCFA pour couvrir les frais d’examens. « Je prends l'engagement de saisir le ministre des Finances pour une augmentation substantielle du budget du CRFS de Ziguinchor », a affirmé le député, dénonçant un budget qui, au lieu de croître, subit régulièrement des ponctions.



​Le parlementaire a également plaidé la cause de quatre anciens gendarmes privés de pension de retraite. Le ministère des Forces armées a validé leur droit à une pension proportionnelle, leurs années de formation devant être comptabilisées. Le dossier est désormais sur la table du ministère des Finances pour un règlement définitif.



​S’il se réjouit de la « transparence du gouvernement » dans ses réponses, Guy Marius Sagna a assuré qu’il restera vigilant. « Je continue à suivre les questions des diplômes de 2018 et du paiement des vacataires », a-t-il conclu, réitérant son engagement au service des citoyens.