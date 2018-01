​Education : le Cusems menace de s'associer avec «l’ensemble des travailleurs du Sénégal»

Le mot d’ordre de grève décrété par le Cusems, renseigne Alioune Gningue, chargé des revendications dudit syndicat, est largement observé dans toute l’étendue du territoire.



«Le gouvernement se partage l’argent du pays sous forme de fond commun en mettant en place des institutions qui ne servent à rien. Quand il s’agit de l’école, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons longtemps fait preuve de patriotisme mais actuellement la coupe est pleine. Tant que le gouvernement n’arrive pas résoudre les problèmes des enseignants, non seulement le Cusems va continuer de porter le combat mais nous sommes en train de travailler pour que l’ensemble des travailleurs du Sénégal porte ensemble de combat », a-t-il annoncé sur Walf fm.



Revenant sur les raisons de leur grève, M. Gningue a soutenu que : « les indemnités du Bac et du Bfem ne sont jusqu’à présent pas payés par l’Etat. Les enseignants continuent de courir derrière ces indemnités depuis 6 mois. Le redéploiement abusif des enseignants persiste. Parce qu’au Sénégal, il manque plus de 8000 enseignants dans la fonction publique ».



Suffisant pour que le syndicaliste crie au scandale. «Des écoles sont en train d’être fermées. Et, on n’a coupé une deuxième fois les salaires des fonctionnaires du Sénégal de manière arbitraire», martèle-t-il.



Depuis longtemps, s’indigne-t-il, le Cusems a porté le combat de l’alignement des indemnités de logement. Mais, il est constaté que jusqu’à présent le gouvernement n’est pas en mesure de résoudre le problème lié aux indemnités de logements, par manque de volonté notoire »