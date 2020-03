​Education : le SUDES appelle à un recrutement massif de jeunes enseignants

La Section Enseignement supérieure et recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) appelle à un recrutement massif de jeunes enseignants de rang magistral.



Réagissant à une interpellation du chef de l’Etat relative à la possibilité d’instaurer l’éméritat pour résoudre les difficultés de certains étudiants en Master pour s’inscrire en thèse, le SUDES dans un communiqué estime que l’éméritat n’est pas une panacée.



Lors de la réunion du Conseil des ministres le mercredi dernier, le président de la République avait demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, aux recteurs, notamment celui de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar d’examiner les modalités d’instauration de l’Eméritat pour résoudre les difficultés que rencontrent certains étudiants en Master pour s’inscrire en Thèse.



La solution à la rareté d’enseignants de rang magistral réside dans le recrutement massif de jeunes enseignants aux faits des problématiques actuel de la recherche scientifique et de les mettre dans les conditions idoines pour mener leur propre recherche et avancer dans la carrière universitaire, selon le SUDES.