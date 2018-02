​Egypte: 33 personnes condamnées

Des peines d'emprisonnement ont été infligées à 33 personnes, dont 17 condamnées à perpétuité.



L'information est donnée dimanche par un verdict du tribunal du Caire retransmis à la télévision nationale.



L'appartenance à une organisation illégale, le port d'armes et le rassemblement illicite sont les charges qui ont été retenues contre elles.



On leur reproche surtout d'avoir joué un rôle dans les violences qui avaient causé la mort de trois civils en 2014, lors des manifestations contre le régime.



La journaliste Mayada Ashraf a été tuée alors qu'elle couvrait les heurts entre les forces de sécurité et les partisans du président islamiste Mohamed Morsi destitué par l'armée.



Seize personnes, dont deux mineurs, ont été condamnées à des peines allant de 7 à 15 ans de prison ferme et 15 autres ont été acquittées.