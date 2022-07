​El Hadji Diouf sur le Ballon d’Or africain: « le grand favori c’est Sadio Mané »

Dans un entretien accordé au quotidien national sportif « Stades », El Hadji Ousseynou Diouf jusque-là le seul footballeur sénégalais à avoir remporté deux Ballon d’Or africain, en 2001 et 2002, s’est exprimé sur les grandes chances de voir Sadio Mané remporter le Ballon d’Or le 21 juillet prochain lors de la cérémonie des CAF Awards au Maroc.



« Sadio Mané est largement favori. Edouard aussi. Il a fait une saison 2020-2021, en remportant la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais dommage pour lui, il n’y avait pas de CAF Awards l’année dernière. Maintenant, il faudra voir sur quels critères le Ballon d’Or de cette année sera attribué. Parce que ça fait deux ans qu’il n’y a pas eu de cérémonie », a dit la légende du football sénégalais et Ballon d’Or Africain en 2001 et 2002.



Ainsi pour El Hadji Diouf, le Ballon d’Or 2022 sera attribué à Sadio Mané. « Le grand favori c’est Sadio Mané. C’est lui le prochain gagnant sans aucun doute. Pour moi, Sadio est en avance par rapport à ses concurrents. Il a fait une saison exceptionnelle en remportant la Coupe d’Afrique, et en étant élu meilleur joueur de la compétition. Il a aussi fait une bonne saison avec Liverpool », a confié l’ancien international sénégalais.



« Je souhaite que Sadio gagne le Ballon d’Or trois fois...»



Premier joueur sénégalais à avoir remporté deux fois le Ballon d’Or africain, El Hadji Diouf indique que cela lui faisait plaisir de voir Sadio Mané égaler son record. « Cela me ferait plaisir. Ça veut dire que le Sénégal aurait quatre Ballons d’Or, c’est ce qu’il faudra retenir. Aujourd’hui, Sadio Mané n’est pas en compétition avec El Hadji Diouf. Il est en compétition avec Salah, Mahrez et les autres », a fait savoir l’ancien attaquant de Liverpool.



« C’est tout ce que je lui souhaite. Comme j’ai l’habitude de le dire, El Hadji Diouf c’est une autre époque. Nous ne sommes pas de la même génération, de la même époque », a-t-il ajouté.



Selon lui, le plus important, c’est le Sénégal qui gagne. « Demain, on verra quelqu’un d’autre. Je souhaite que Sadio gagne le Ballon d’Or trois fois et quelqu’un d’autre qui va venir le gagne quatre fois ou plus. C’est comme ça. Aujourd’hui, si un Sénégalais gagne, c’est tout le monde qui va en bénéficier », a dit El Hadji Diouf.