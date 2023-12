​Élection de représentativité syndicale: l’Unsas en tête dans la région de Tambacounda

L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) arrive en tête aux élections de représentativité syndicale dans la région de Tambacounda, avec neuf cent trois (903) voix, informe l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, Ndéné Ndao.



Le taux de participation au scrutin est de 39,84%. Sur 7 204 électeurs, 2 861 ont voté dont 9 bulletins nuls, soit 2 852 suffrages valablement exprimés. L'UNSAS a obtenu 903 voix, selon les résultats révélés par l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Tambacounda.



La Confédération nationale des Sénégal/force du changement (CNTS/FC) a obtenu 518 voix suivie de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), 513 voix.



L'Union démocratique des travailleurs du Sénégal (UDTS) et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) ont obtenu respectivement 24 et 205 voix. Les autres centrales syndicales se sont partagé le reste des suffrages valablement exprimés.