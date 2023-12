​Élections de représentativité syndicale: Cnts/Fc arrive devant l’Unsas à Kaolack

Les élections de représentativité des centrales syndicales se sont déroulées sans incidents majeurs dans la circonscription électorale de Kaolack. Les mandataires, les présidents de bureaux de vote et les assesseurs ont pleinement rempli leurs missions dans les bureaux de vote. Après la proclamation provisoire des résultats, c'est la Cnts/Fc de Cheikh Diop qui est arrivée en tête avec 1030 voix contre 984 pour l'Unsas, soit une différence de 46 voix. Un écart qui n'est pas grand mais qui est plein d'enseignements, rapporte Libération.



Dans les rangs de l'Unsas, c'est la déception totale et certains membres dudit syndicat sont très déçus par le déroulement du processus électoral à cause du faible taux de participation. Plusieurs électeurs, notamment des enseignants et des travailleurs des structures sanitaires et des collectivités territoriales, ont brillé par leur absence le jour du vote.



Du côté de l'Unsas, cette défaite amèrement consommée à Kaolack est une pilule difficile à avaler. Elle est mal digérée par les membres de la section de l'Unsas à Kaolack qui sont toujours cloués et cueillis à froid.



Quant à la Cnts de Mody Guiro, une centrale syndicale qui a en son sein de nombreux militants dont des employés municipaux et des enseignants, on s'interroge jusqu'à présent sur sa contre performance à Kaolack.