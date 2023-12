​Élections de représentativité syndicale à Ziguinchor: les membres du Cusems n’ont pas pu voter

Les enseignants, membres du Cusems, qui devaient accomplir mardi, leur devoir citoyen dans le cadre des élections de représentativité syndicale au niveau du centre Lycée Djignabo de Ziguinchor n'ont pas pu voter, renseigne L’Observateur dans son édition du mercredi 12 décembre.



«Nous sommes au nombre de 200 enseignants qui ont été écartés du vote. On nous a fait savoir, à l'arrivée de nos camarades, que nos noms ne figuraient pas sur les listes électorales, alors que nous sommes bel et bien sur le fichier. Il y a des actes de sabotage», a dénoncé avec vigueur, le Secrétaire général départemental du Cusems, Amadou Guissé.



A l’en croire, tous les collègues sont rentrés chez eux et le taux de participation risque d'être excessivement faible. « Ce qui est sûr, ils cherchent à écarter les syndicats d'enseignants de ces élections », a ajouté M. Guissé du Cusems. Le chef de bureau du centre de vote interpellé, explique: « Nous ne nous conformons qu'au fichier qui est entre nos mains. Celui dont le nom n'y figure pas, n'a pas le droit de voter », a-t-il déclaré.