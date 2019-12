​Élections locales 2021: À Diourbel l’opposition bande les muscles pour contrer l’Apr

Les responsables de partis et mouvements de Diourbel ont tenu un vaste rassemblement pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour préparer les élections locales. « Aujourd’hui, plusieurs partis sont réunis ici, des partis de l’opposition, des mouvements et associations en vue de partager leurs expériences et de partager les convictions par rapport à des préoccupations politiques, des enjeux politiques», a déclaré leur porte-parole du jour.



Pour lui, Diourbel est en phase de devoir prendre ses responsabilités pour se frayer un chemin et un devenir prospère. « C’est l’occasion pour nous, de nous départir de nos intérêts personnels vers une dynamique du groupe. Aller vers un cadre convivial, communal, départemental, pour pouvoir faire face à ces joutes électorales qui se dessinent devant nous », dit-il.



Selon ces membre de l’opposition, Diourbel fait partie des 14 régions du Sénégal, et il n’y a pas de raison qu’il se distingue par son état d’avancement, de son état d’insalubrité, son défaut d’éclairage, son manque d’infrastructure, rapporte Walf radio.