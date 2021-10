​Élections locales à Dagana : le départ du maire Oumar Sarr réclamée

Les habitants de la ville de Dagana réclament le départ du maire Oumar Sarr à la tête de la municipalité. Ces derniers l’accusent de mauvaise gestion. Ces jeunes de Dagana ont tenu une conférence de presse. Ils estiment qu’il faut du sang neuf.



Papiss Fadiga, chargé de la communication des jeunes Benno Bokk Yakaar (BBY) de Dagana, qui soutient que le président a agit selon les réalités et contextes des localités. « Nous les jeunes de BBY nous réjouissons des déclarations et de la position du président de la République Macky Sall, en ce qui concerne les divergences notées et remarquées en vue des prochaines échéances locales. Et dans la commune de Dagana, nous pensons que le problème ne se pose plus. Il a été très clair dans son discours. Surtout quand il dit, dans des zones ou le pouvoir est très fort avec des leaders forts. Il n’y a pas de problème à ce qu’il ait deux listes, parce que les deux sont de la mouvance présidentielle. Et que le vainqueur soit de sa famille », soutient Papiss Fadiga.



Selon lui, une autre candidature différente à celles d’Oumar Sarr est inévitable dans la commune de Dagana. Suffisant, pour que ces jeunes mettent en garde, et choisissent Cheikh Cissé comme étant leur unique candidat à ces joutes électorales.



« Nous au niveau de Dagana, nous avons tant réclamé le changement, chose qui n’est plus aujourd’hui chimérique grâce à Cheikh Amadou Tidiane Cissé qui est notre candidat déclaré à la mairie, mais surtout qui est une demande sociale, réclamée par la population de Dagana. Il est le candidat idéal pour sortir Dagana de ce gouffre dans lequel il a été plongé », précise M. Fadiga au micro de la RFM.