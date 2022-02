​Élections locales à Kaolack : la coalition Benno Bokk Yaakaar dénonce le vote sanction

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) de Kaolack justifient leur défaite par un vote sanction, après une analyse des résultats des élections territoriales. Cette situation était prévisible puisque, disent-ils, à l'approche des élections, le fossé entre responsables s'est davantage creusé de telle sorte qu'il était impossible de les réunir.



Suffisant pour eux d’indiquer dans un communiqué, que le Président Macky Sall a décidé, à défaut de consensus, de choisir les têtes de liste à la commune et au département, en l'occurrence Mamadou Mouhamed Ndiaye et Papa Demba Bitèye. C'est dans ce contexte d'unité de façade, que la coalition Bby a mené la campagne électorale.



Mais les responsables de la mouvance présidentielle avouent être surpris par les résultats du scrutin. Ils ne comprennent pas une baisse qui est passée de 26.388 voix aux Législatives de 2017 à 13.928 voix aux Locales. Un tel résultat ne peut s'expliquer que par des votes sanction, déclarent-ils.



Selon eux, des preuves tangibles et aveux de militants démontrent à suffisance qu'il y a eu un vote sanction. Mieux ajoutent-ils, « les responsables qui ont commandité ce vote sanction contre Bby ont plutôt désavoué le Président Sall qui doit tirer les conséquences de cette indiscipline de parti ».



Toutefois, ces responsables de Bby de Koalack promettent de prendre leurs responsabilités pour s'opposer à toute promotion de ceux qui cherchent à affaiblir le Président à Kaolack, livre « L’As ».