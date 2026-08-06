​Élections territoriales : le FDR dénonce des retards et réclame un calendrier électoral clair

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) exprime son inquiétude face aux retards enregistrés dans le processus d'organisation des élections territoriales. La coalition appelle le gouvernement à ouvrir sans délai des concertations avec les acteurs politiques et à fixer un calendrier électoral conforme aux dispositions du Code électoral afin de garantir la tenue du scrutin dans les délais prévus.



Selon le FDR, plusieurs étapes essentielles du processus électoral n'ont pas été respectées, faisant craindre un report des élections locales. La coalition rappelle que les mandats des conseillers territoriaux, des maires et des présidents de conseil départemental expirent au plus tard le 17 janvier 2027, ce qui impose, selon elle, une préparation immédiate du scrutin.



« Rien n'indique aujourd'hui que nous allons vers les élections », a déclaré Dr Massiré Savané, membre du secrétariat exécutif d'And-Jëf authentique et membre du FDR, au micro d'iRadio. Il souligne notamment que la révision ordinaire des listes électorales, prévue le 6 février 2026, n'a pas eu lieu. Il rappelle également que le montant de la caution électorale devait être fixé au plus tard le 20 août 2026, après des concertations entre les parties prenantes, qui n'ont toujours pas été organisées.



Dr Massiré Savané relève aussi que le dépôt des listes de candidatures est censé intervenir entre le 24 et le 29 octobre 2026. Pour lui, l'absence d'avancées sur ces différentes échéances laisse penser que le gouvernement prépare un report des élections.



Le FDR affirme avoir alerté les autorités depuis plusieurs mois sur son opposition à tout décalage du calendrier électoral. La coalition estime que les considérations politiques ou les difficultés internes à la majorité ne doivent pas compromettre le respect des échéances prévues par la loi.



À travers une déclaration rendue publique, le Front demande ainsi l'organisation, dans les plus brefs délais, d'une concertation entre les différents acteurs politiques afin d'établir un calendrier électoral « très clair » et de garantir la tenue des élections locales « dans les formes les plus démocratiques ».