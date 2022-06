​Eliminatoires CAN 2023: Cameroun et Nigeria démarrent bien, Côte d’Ivoire cale à domicile

Groupe C : Cameroun rassure d’entrée

Le Cameroun a réussi son entrée dans ces éliminatoires en s’imposant logiquement face au Burundi (1-0), contraint d’accueillir ce match à Dar Es Salam en Tanzanie. Nettement dominateurs, les hommes de Rigobert Song ont d’abord manqué de tranchant dans la surface, à l’image des menaçants Aboubakar et Toko-Ekambi, mais l’attaquant lyonnais a fini par débloquer la situation en marquant d’un superbe coup franc direct (0-1, 30e). Grand favoris de la poule C, le Cameroun est leader du groupe avec 3 points au classement.



Groupe A : le Nigéria renverse la Sierra Leone

Avant de battre la Sierra Leone (2-1), les Super Eagles ont pourtant souffert chez eux à Abuja lorsque Jonathan Morsay a plombé l’ambiance en ouvrant le score pour les Leone Stars (0-1, 11e). Mais Alex Iwobi (1-1, 16e), servi par Moses Simon, a rapidement égalisé. Avant que l’inévitable Victor Osimhen ne finisse par mettre les hommes de José Peseiro en tête avant la pause sur une nouvelle passe décisive du Nantais (2-1, 41e). Un court succès suffisant pour assurer l’essentiel mais pas pour prendre les commandes du groupe.



En effet, cet honneur revient à la Guinée-Bissau, bourreau 5-1 de la modeste sélection de Sao-Tomé-et-Principe, réintégrée à la dernière minute dans ces qualifications. Et pourtant, Edmilson Viegas avait créé la surprise pour la sélection insulaire (21e) et il avait fallu attendre la 40e minute pour voir les « Djurtus » égaliser grâce à Alfa Semedo. Mais Zinho Gano, auteur d’un doublé (50e, 58e), Zidane Banjaqui (80e) puis Jorginho (87e) ont ensuite transformé ce succès en correction. Rendez-vous lundi pour la 2e journée avec Sao-Tomé-et-Principe-Nigeria et Sierra Leone-Guinée Bissau.



Groupe K : Maroc domine Afrique du Sud

Les hommes de Vahid Halilhodzic ont fini par décrocher une victoire logique contre l’Afrique du Sud (2-1) jeudi à Rabat à l’occasion de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Maroc tentera d’enchaîner lundi, toujours à domicile, face au Liberia dans le cadre de la 2e journée. Les hommes d’Hugo Broos, eux, seront au repos dans ce groupe de trois en raison du forfait du Zimbabwe.



Groupe H : Côte d’Ivoire cale devant Lesotho

Après son entrée en matière réussie à domicile face à la Zambie (3-1), la Côte d’Ivoire version Jean-Louis Gasset a essuyé son premier coup d’arrêt en se contentant du match nul face au modeste Lesotho (0-0) ce jeudi à Johannesburg à l’occasion de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023.