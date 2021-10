​Eliminatoires CAN féminine 2022: les « Lionnes » à 90 minutes des barrages

Victorieuses à l’aller (1-2), les coéquipières de Safiétou Sagna ont pris une sacrée avance sur les Libériennes. Les « Lionnes » doivent éviter une sévère défaite dans cette manche retour pour accéder aux barrages.



Les Libériennes n’ont pas encore dit leur dernier mot, leur sélectionneur soutient que ses joueuses sont prêtes pour le défi et espère une qualification au deuxième tour. « Nous sommes optimistes de renverser le score (1-2 aller). L’esprit est bon, les filles sont prêtes à tout donner et nous allons essayer de gagner le match », a promis Robert Lartey.



Face à une équipe agressive et solidaire du Libéria, l’équipe féminine du Sénégal est attendue pour relever son niveau de jeu pour décrocher la victoire et se qualifier pour les barrages. « Nous avons franchi la première étape, qui était de remporter les trois points au Libéria. Nous l’avons réussi. Nous allons jouer la qualification chez nous et nous sommes prêtes pour la qualification », a soutenu Safiétou Sagna, capitaine des « Lionnes ».



L’équipe victorieuse de cette double confrontation va rencontrer le vainqueur de la double confrontation Mali/ Guinée. Et le vainqueur de cette double confrontation décrochera son billet pour Maroc 2022.