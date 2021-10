​Eliminatoires CAN féminine 2022 : les « Lionnes » défient les « Black Stars Women », ce mercredi

L’équipe nationale féminine du Sénégal défie celle du Libéria, ce mercredi, à Monrovia. Une rencontre qui promet dans la mesure où les Libériennes tenteront de prendre leur revanche sur les Sénégalaises qui les avaient battues (2-1), en demi-finale du tournoi l’UFOA-A en 2020 en Sierra Leone.



Selon « Stades », le sélectionneur du Sénégal, Mame Moussa Cissé a rappelé la défenseure Méta Camara, la capitaine Safiétou Sagna et la meilleure buteuse des play-offs du Championnat féminin 2020-2021, Nguénar Ndiaye, sociétaires de la formation féminine de Bourges Foot (Régional 1, France) et de l’attaquante Jeanne Coumba Niang des Aigles de la Médina (D1 féminine) pour décrocher un résultat positif.



Cependant, les Libériennes sont déterminées à remporter le match à domicile. Le sélectionneur Robert Lartey a fait appel à l’attaquante Mimi Eiden, qui a joué pour les universités du Dakota du Nord et de Montana aux Etats-Unis d’Amérique. Aussi, il y a l’attaquante Lucy Killeh, qui est spécialiste des coups francs.

Ce match décisif se jouera à huis clos, la manche retour est calée au 26 octobre 2021 à Dakar.



L’équipe victorieuse de cette double confrontation va jouer contre le vainqueur de la double confrontation Mali / Guinée. Et le vainqueur de cette dernière double confrontation décrochera le ticket qualificatif pour Maroc 2022, rapporte « Stades » dans son édition de ce mercredi.