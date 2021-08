​Eliminatoires Mondial 2022: Liverpool bloque Salah et libère Mané et Naby Keïta

Mohamed Salah, premier joueur à faire la demande pour aller rejoindre sa sélection, a été bloqué par le club de la Mersey. Hier lundi, la Fédération égyptienne de football a en effet annoncé que Liverpool refuse de laisser Mohamed Salah à disposition des Pharaons.



L’ailier faisait partie de la présélection dévoilée mi-août par le sélectionneur Hossam El-Badry pour affronter l’Angola (2 septembre) et le Gabon (5 septembre). «Liverpool fait référence aux restrictions gouvernementales en Angleterre pour faire face à l’épidémie du coronavirus, les rapatriés de certains pays sont placés en isolement sanitaire obligatoire pendant une période de dix jours à leur retour en Angleterre. Dans sa lettre, le club anglais a également exprimé son espoir que la Fédération égyptienne comprenne, face au joueur soumis à une quarantaine pendant cette période. Il est à noter que Liverpool a pris la même position avec un certain nombre de ses joueurs étrangers», précise le communiqué des dirigeants du football égyptien.



La Fédé égyptienne saisit la Fifa

La Fédération égyptienne a annoncé qu’elle a écrit à la Fifa afin de demander une exception. Mais l’Egyptien n’est pas le seul. Tous les joueurs de la sélection brésilienne ont été retenus par Liverpool.



En effet, l’Egypte et le Brésil sont dans la liste rouge de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) des pays où le coronavirus n’est pas sous contrôle. Ainsi, si aucune solution n’est trouvée, Roberto Firmino, Alisson Becker, Fabinho et Mohamed Salah ne joueront pas avec leur sélection nationale lors de la trêve internationale.



Sadio Mané et Naby Keïta, les deux autres joueurs africains de Liverpool, pourraient quant à eux rejoindre leurs pays, qui ne figurent pas dans cette liste rouge.