​Éliminatoires Mondial 2026: le Sénégal débute à huis clos face au Soudan du Sud

Le match entre le Sénégal et le Soudan du Sud, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 se jouera à huis clos. Après les incidents survenus lors du match de barrage Sénégal-Égypte et à l'application de la décision de la commission de discipline de la FIFA, la rencontre prévue le 18 novembre prochain au stade Me Abdoulaye Wade se jouera sans la présence des supporters, peut-on lire dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



La fenêtre FIFA du mois de novembre aura lieu du 13 au 21 novembre. En plus du Soudan du Sud, le Sénégal devrait aussi jouer le Togo pour la 2e journée. Le Sénégal a été sanctionné par la FIFA pour les divers incidents qui se sont déroulés au cours de la soirée au stade Abdoulaye-Wade. D'ailleurs, l'équipe de Me Augustin Senghor écope également d'une amende de 170 000 euros, (un peu plus de 110 millions F CFA).



Outre une entorse générale "aux , règles de sécurité" et au maintien de l'ordre dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l'instance suprême du football relève également le jet d'objets, l'utilisation de lasers et de fumigènes dans les tribunes, ainsi qu'une banderole "offensante", conclut le communiqué.