​Embargo contre le Mali: la Société Civile appelle à une forte mobilisation vendredi à Dakar

Après l’appel du colonel Assimi Goita aux Maliens à une "mobilisation générale" le 14 janvier 2022, sur tout le territoire et à la prière pour trouver un consensus suite à l'annonce par la CEDEAO de sanctions contre la junte au pouvoir au Mali, c’est autour des mouvement, ONG et associations de la société civile comme Africa first, l’Association pour le Renforcement entre le Mali et le Sénégal (ARMS), le Collectif Noo Lank, le Collectif pour la Défense des Consommateurs au Sénégal, le FRAPP France Dégage, le Mouvement Plateforme de la jeunesse, Nittu Degg Valeur, Yen a marre, Horizon sans frontières, Amnesty International, entre autres invitent le peuple à la manifestation ce vendredi 28 janvier 2022 à la Place de la Nation (ex Obélisque).



« La crise malienne pose beaucoup de problématiques. L’objectif de cette conférence de presse, c’est de sensibiliser toute l’Afrique, à la hauteur de ses enjeux géopolitiques, géoéconomique et géostratégique. Parce qu'aujourd’hui, c’est l’avenir de tout le continent qui est en jeu sur le plan économique, politique et social vu les enjeux écos-tratégique du Mali qui fait l’objet de beaucoup de convoitises. Nous appelons à une mobilisation générale de tous les acteurs de la société civile, les partis politiques, de toutes les personnalités du pays, pour que la journée du vendredi soit une journée historique. C’est une journée pour appeler à la négociation entre les deux parties », martèle Boubacar Sèye, Président de l'Ong Horizon sans frontières.



Invité à prendre la parole, Dr Aliou Sène soutient que les sanctions contre le Mali sont illégales. « Les sanctions contre le Mali sont illégales. Parce qu’il n’y a pas de disposition au niveau de l’UEMOA qui autorise la fermeture des frontières. Même au niveau de la charte des Nations Unies, il est interdit de faire un embargo à un pays qui n’est pas un pays qui possède un littoral. Le Mali a décidé de prendre son destin en main. Ce qui avait la destiné du Mali, on a vu a un laps de temps des militaires maliens qui allaient au front avec des sandales, qui n’ont pas de l’eau, de ravitaillement, et qui sont tués comme des mouches. Et à un moment donné, le peuple a décidé de prendre son destin en main », tonne Dr Sène Président de la Ligue Africaine des Citoyens et membre du Collectif Noo Lank.



Tous disent non aux sanctions de la CEDEAO, et l’invite a des discutions pour trouver des solutions heureuses pour le Mali.