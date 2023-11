​Émigration irrégulière: 880 migrants sénégalais bloqués à Dakhla, en attente de rapatriement

La situation est très calme depuis quelques jours à Dakhla, au Maroc. Le consulat général du Sénégal à Dakhla sous la houlette de Babou Séne continue d'apporter soutien et assistance aux migrants. D’après les informations de Libération, une équipe dirigée par le consul général était à Argoub pour rencontrer 119 jeunes qui y sont logés.



C'est ainsi que des puces téléphoniques, de la cigarette, du thé et autres ont été offerts aux pensionnaires des centres d'accueil d'Argoub et de Dakhla. N'empêche, il est urgent que l'Etat du Sénégal entame des pourparlers avec le gouvernement marocain afin que des mesures puissent être trouvées pour permettre le rapatriement des 880 Sénégalais se trouvant actuellement dans les 4 centres d'accueil de la région Dakhla-Oued Eddahab.



La bonne nouvelle est que depuis le 4 novembre aucune pirogue en provenance du Sénégal n'a été secourue au large de Dakhla.