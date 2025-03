​Emprunt obligataire de 150 milliards de FCFA par l’Etat du Sénégal : l’économiste Serigne Ousmane Bèye alerte sur les risques

Face à l’émission d’un emprunt obligataire de 150 milliards de F CFA par l’État du Sénégal, l’économiste Serigne Ousmane Bèye a exprimé ses inquiétudes. Selon lui, la gestion actuelle manque de transparence et cette initiative pourrait fragiliser davantage la crédibilité financière du pays sur le marché régional.



« L’Etat, emprunt beaucoup ces derniers temps. D’autant plus qu'eux, ils avaient dénoncé l’endettement de l’ancien régime. Actuellement, l’Etat se croit relever un montant de 150 milliards de F CFA sur le marché de l’UEMOA. Je me pose des questions sur cette faisabilité. C’est sur la valeur de la signature du Sénégal actuellement. Ce qui s’est passé il n’y a pas longtemps», a-t-il déclaré sur les ondes d'Iradio.



L’économiste déplore un manque de transparence dans la gestion des emprunts de l’État. « Nous sommes dans une gestion informelle. Les citoyens ne sont pas informés. L’Etat gère comme il veut ses emprunts. Comment il gère ses emprunts. D’où est-ce que cet emprunt va. Comment on va utiliser l’argent emprunté, ça, il faut que les gens le sache », a indiqué Serigne Ousmane Bèye.





Il souligne également que la réticence du FMI à débloquer certains financements destinés au Sénégal pourrait dissuader les investisseurs institutionnels.



« Les gens qui veulent prêter le Sénégal sur le marché de l’UEMOA auront des réticences pour le faire. Beaucoup d’investisseurs, de prêteur se basent sur ce que pense le FMI de tel ou tel pays pour pouvoir débloquer des fonds. Et les bailleurs, les investisseurs, les prêteurs se basent sur ces agents de notation pour faire confiance à un pays », a-t-il averti.





Enfin, Serigne Ousmane Bèye s’interroge sur la capacité du pays à mobiliser l’intégralité des 150 milliards de F CFA à un taux compétitif et dans des conditions de maturité acceptables.