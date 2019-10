​En Guinée, les instigateurs de la contestation condamnés à des peines allant de six à douze mois de prison

Les instigateurs de la contestation ont été condamnés en Guinée, à des peines allant de six à douze mois de prison. Parmi les eux, on compte d’importantes figures de la société civile, principaux responsables du Front national de défense de la Constitution. Ils sont poursuivis pour «manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l’ordre public».