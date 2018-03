​En direct : le terroriste abattu à Trèbes, un petit délinquant connu, sans signe de radicalisation

Les forces de l'ordre ont donné l'assaut sur le supermarché de Trèbes (sud-ouest de la France), dans lequel un homme armé retenait un officier de la gendarmerie en otage depuis la fin de la matinée. L'assaillant, qui se revendiquait de l'organisation État islamique (EI), selon le procureur de Carcassone, a été tué. Le gendarme est grièvement blessé, a annoncé Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur qui a salué son "héroïsme".



L'homme est un petit délinquant âgé de 26 ans et connu des services de police pour trafic de stupéfiants. "Mais nous ne pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation", a précisé le ministre.



L'EI a revendiqué les attaques dans un communiqué diffusé par ses soins peu après la fin de l'assaut.



L'homme abattu serait également l'auteur des coups de feu tirés depuis un véhicule volé sur des CRS, non loin de Carcassonne, un peu plus tôt dans la journée. Un CRS a été blessé mais ses jours ne seraient pas en danger. Le conducteur de la voiture volée a été tué et son passager, blessé.



Le bilan officiel s'élève à trois morts, en plus du preneur d'otage abattu.



La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Le procureur François Molins devrait s'adresser à la presse dans la journée.