​Enlèvement d’enfants à Notto Gouye Diama : un homme arrêté avec 2 garçons en partance pour Dakar

Un jeune homme, qui voyageait avec deux garçons à bord d’un bus en partance pour Dakar, a été interpellé par des gendarmes. M.F qui se dit maraîcher dans les champs de Mboro, a été vite identifié comme un kidnappeur par les deux garçons. Il s’agit de A.B, âgé de 12, et de A.D, élève en classe de Cm2.



Le présumé Kidnappeur a présenté ces derniers comme ses amis. Et, il leur a proposé de venir avec lui à Dakar où ils auront des opportunités de gagner beaucoup d’argent. Ce que les deux mômes ont accepté, renseigne «l’Observateur».



Interrogés, les garçons ont déclaré qu’ils ne connaissent pas l’homme en question. Toutefois, ils ont informé que c’est lui qui leur a acheté les billets de transport.



Indignés, les passagers du bus et les habitants de Notto Gouye Diama ont voulu le lyncher. Il a été sauvé par des gendarmes qui étaient sur place. Le mis en causes est actuellement en garde à vue à la gendarmerie de la localité pour les besoins de l’enquête.