​Enquête de la CREI: les dessous de l’affaire Cheikh Moussa Camara

L'affaire de l'Inspecteur du Trésor à la retraite, Cheikh Moussa Camara, n'est pas encore à son épilogue. Si la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite (CREI) a activé la Division des investigations criminelles (DIC), c'est parce que ce dernier serait à la tête d'une immense fortune inexplicable.



Selon les révélations de « Libération », le procureur, Abdoulaye Diagne vient de demander à la Dic une enquête de patrimoine visant Cheikh Moussa Camara, son épouse ainsi que les membres de sa famille.



Lors de son interrogatoire sur le PV, Khadim Ndiaye a déclaré que Cheikh Moussa Camara lui remettait en espèces, entre 400 millions et 700 millions de Fcfa pour les changer en euros ou en dollars. Les montants changés pour l'Inspecteur du Trésor font un cumul de 3 milliards.



Selon le cambiste, l’épouse de Cheikh Moussa Camara lui a remis un jour en cash 670 millions de Fcfa. Si le parquet spécial de la CREI a ouvert une enquête, c’est parce que les faits en cause ont eu lieu alors que Camara, était en fonction.



Il fut percepteur de Dakar-centre et chef du Bureau des collectivités locales à la Division de la Comptabilité publique.