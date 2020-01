​Enseignement Supérieur: le Ministre Cheikh Oumar Hanne a initié a débuté sa série de rencontres avec les recteurs et Directeurs de UFR

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Dr Cheikh Omar Hanne, a initié une série de rencontres avec les recteurs des différentes universités, accompagnés des Directeurs d’UFR et membres de leur administration.



Le ministre qui a reçu dans ce cadre, une délégation de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), a rappelé, la ferme volonté du Président Macky Sall de faire de l’UASZ une université d’excellence.



Cheikh Oumar Hanne a aussi rappelé la dernière matérialisation, qui est la décision récente de nommer les Professeurs titulaires en Conseil des ministres et d’organiser chaque année une rentrée universitaire solennelle.



En ce qui concerne l’orientation des nouveaux bacheliers, le ministre a pris les mesures de mettre en place 2 amphithéâtres de 300 places chacun de construction rapide, une enveloppe de 100 millions pour la réhabilitation des locaux de l’UFR santé. Selon Cheikh Oumar Hanne, un projet de construction rapide et d’équipement d’un centre de simulation est à l’étude.