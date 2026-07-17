​Entre maladresse et posture républicaine : Souleymane Jules Diop décrypte les coulisses du soutien de Diomaye à Macky Sall

Souleymane Jules Diop a qualifié de « maladresse » la manière dont l'ancien président Macky Sall a entamé sa démarche pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Selon l’analyste, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye aurait dû privilégier la concertation avec l'actuel chef de l'État avant toute initiative, affirmant : « En tant que Président, je me dis qu’il ne doit pas cacher ce genre de choses. »



L'ancien ministre a souligné des failles diplomatiques dans la gestion du dossier, notamment le non-respect des procédures protocolaires indispensables à une telle candidature. Il pointe particulièrement le manque de temps accordé aux ambassadeurs pour se prononcer, rappelant qu'un tel processus « surtout pour une question aussi importante, prend au moins une semaine » entre la sollicitation, la rédaction des notes verbales et la notification à l’Union africaine.



Interrogé sur le positionnement du Sénégal, M. Diop a expliqué que le président Diomaye Faye, bien que gêné par la crainte d'une lecture politique partisane, a finalement opté pour une posture républicaine. « Appuyez-le, s’il passe, c'est bien, s’il ne passe pas, au moins, vous aurez fait votre devoir en tant que pays », a-t-il précisé, estimant qu'il s'agit d'un argument cohérent face à la nécessité de garantir une candidature consensuelle.



Toutefois il a précisé que les autorités sénégalaises ont désormais deux voies pour soutenir cette candidature : un « soutien explicite », consistant à envoyer une note verbale aux Nations Unies pour endosser officiellement la candidature, ou un « soutien implicite », où l'ambassadeur du Sénégal est chargé d'assister administrativement la démarche et de signifier aux instances internationales que « le Sénégal ne s'oppose pas à la candidature du Président Macky Sall ».



Souleymane Jules Diop a affiché son optimisme concernant l'issue de cette démarche. Mettant en avant l'image internationale de l'ancien président, il prévoit une dynamique de coparrainage international dès la rentrée prochaine. Concluant sur la stature du candidat, Souleymane Jules Diop a déclaré : « Il est aimé, son leadership est incontestable. »