​Entrepreneuriat : Mame Diarra Bousso Gueye accumule mathématiques et des arts pour une approche multidisciplinaire

Quel est votre concept? Expliquer comment ça se passe?



DIARRABLU est une marque de style de vie très contemporain. La majorité de nos pièces sont produites à Dakar, au Sénégal, et l'éthique de la marque est axée sur la durabilité, l'envie de voyager, la tradition et les algorithmes.

J'aime l'art et le design, mais mon premier amour reste les mathématiques. C'est un langage universel et, dans le domaine du design, l'idée de l'infini rend les options de conception illimitées.



J'ai créé des milliers d'imprimés et j'ai utilisé des concepts mathématiques pour créer des imprimés uniques aux couleurs vives et audacieuses, inspirés de mes voyages et de mon riche héritage africain, tout en étant destinés à un public international.



En ce qui concerne la longévité, les pièces sont connues pour être convertibles, ajustables et portables dans différentes tailles pour un cycle de vie prolongé. J'aime l'idée de vendre du style, de l'histoire, du patrimoine et de l'innovation dans un seul et même vêtement.



Aujourd’hui quel est votre point de vue sur l'entrepreneuriat au Sénégal ?



Je pense que l'industrie africaine a un énorme potentiel. J'ai voyagé sur le continent et j'ai toujours été séduit par l'ampleur de notre créativité dans de nombreux domaines. Cependant, l'industrie est très fragmentée. Au Sénégal, beaucoup de gens travaillent à leur propre compte et il n'y a pas de structure solide pour se développer. Chacun est un entrepreneur et la plupart des entreprises sont des entreprises individuelles.



Il faut investir dans un écosystème plus solide, avec des formations claires dans des domaines spécifiques tels que la conception, la fabrication, les ventes et la logistique. Le paysage des startups et l'ouverture au financement des industries créatives est un état d'esprit que nos gouvernements et les investisseurs privés doivent développer.



Lors d'une conversation avec le ministre sénégalais de l'entrepreneuriat, Pape Sarr, j'ai été heureux d'apprendre qu'un centre d'innovation de 20 millions de dollars était en cours de construction au Sénégal par la Division de l'entrepreneuriat rapide DER pour soutenir les startups, du financement à l'expertise opérationnelle. Nous avons besoin de plus d'initiatives de ce type dans tous les domaines.



Vous avez été lauréate du concours Africa's Business Heroes (ABH). Comment avez- vous fait pour décrocher ce prix?



J'ai eu le soutien de nombreuses personnes spéciales pour moi et cher à mon cœur. Sans eux, cela n’aurait pas été possible. Le programme ABH m'a donné beaucoup de clarté sur le chemin que nous devons parcourir, de la stratégie que nous devons suivre et où nous voulons aller. Je crois que nous ne serions pas arrivés aussi loin sans cela. ABH nous a donné un accès à une communauté de leaders et d'entrepreneurs accomplis qui ont offert à tous les participants une opportunité d'apprentissage unique en son genre. J'encourage les autres entrepreneurs à postuler et à en faire l'expérience par eux-mêmes.