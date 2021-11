​Equipe du Sénégal : Aliou Cissé donne des nouvelles de Sadio Mané

Plus de peur que de mal pour Sadio Mané. L’attaquant des « Lions » est sorti à la 26e minute du match contre le Togo (1-1) comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Comme son remplacement est survenu en plein pendant une interruption du signal TV, aucune image n’était disponible et une grosse interrogation entourait la nature de la blessure du joueur de Liverpool.



Sadio a d’abord été touché à la tête sur un duel aérien, mais il a tout de même tenu sa place, avant de contracter une blessure musculaire en voulant effectuer une transversale.



Le sélectionneur Aliou Cissé se voulait rassurant au coup de sifflet final. « Sa sortie nous a un peu déstabilisé parce qu’avec lui, c’est différent. Mais, je crois qu’il n’y a rien de grave. On a voulu le sortir pour le préserver », a tempéré le technicien en conférence de presse. Des mots qui devraient rassurer Liverpool en attendant de savoir si Sadio Mané rentre en club ou s’il postulera à une place pour le match de dimanche sans enjeu face au Congo.