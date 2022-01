​Equipe du Sénégal : Bamba Dieng touché au genou (Emedia)

Bamba Dieng, auteur d’une rentrée fracassante face aux « Requins Bleus », sème un peu panique dans cette journée. En effet, le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas participé à cette dernière séance à Bafoussam. Il souffre d’une blessure à un genou, selon Emedia.



Emedia rapporte que l’auteur du 2e but des « Lions » face au Cap-Vert en huitièmes de finale, a même dû se déplacer à l’aide d’une béquille ce jeudi et ne devrait donc pas prendre part à la séance d’entraînement du jour.



D'après une source contactée par Emedia, le joueur boitille de la jambe gauche après s’être fait mal à la séance d’entraînement d’hier et ressent une douleur au niveau du genou gauche. « Bamba avait déjà ressenti une douleur au niveau du même genou gauche au début du mois de décembre dernier, ce qui l’avait déjà privé de 2 ou 3 matchs avec l’OM ».



Le Sénégal joue son prochain match, dimanche en quart de finale face à la Guinée équatoriale.