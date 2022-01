​Equipe du Sénégal : les « Lions » sont bien arrivés à Yaoundé

Les « Lions » ont quitté Bafoussam où ils étaient basés depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Sadio Mané et Cie sont arrivés à Yaoundé cet-après midi. L’équipe nationale jouera ce dimanche son quart de finale face à la Guinée Equatoriale.



C’est au stade omnisports Ahmadou Ahidjo que les affiches des quarts de finale Sénégal / Guinée Equatoriale et Egypte / Maroc vont se jouer. Les deux rencontres se disputeront respectivement ce dimanche 30 janvier à 19H et 16H GMT.