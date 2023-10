​Équipe nationale de football des sourds: Macky Sall offre 5 millions à chaque joueur et membre du staff

Le président de la République a reçu lundi, l’équipe nationale des sourds-muets du Sénégal après leur brillante participation à la Coupe du monde où elle a terminé 3e. Macky Sall qui a exprimé toute sa joie et sa satisfaction a casqué fort. Il a offert à chaque "lion malentendant", une prime de 5 millions.



« Chers Lions, je suis heureux de vous recevoir avec votre encadrement au Palais de la République, après votre brillant parcours en Coupe du monde des malentendants, parcours couronné par une glorieuse médaille de bronze, une première dans l’histoire de notre football. En reconnaissance de votre campagne réussie, j'ai le plaisir d'allouer une prime de 5 millions de Fcfa à chacun de vous , joueurs, membres de l'encadrement et de la délégation officielle », a déclaré Macky Sall.



Qui poursuit: « Vous avez ainsi confirmé avec brio votre sacre continental de septembre 2021 au Kenya. (…) En vous recevant au Palais de la République, j’ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction, et celles de la Nation tout entière. Tous ces parcours lumineux montrent que pour un esprit combatif, le handicap est une condition, mais pas un obstacle. C'est pourquoi, tenant particulièrement à la justice sociale, j'ai établi la Carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap car quelles que soient nos conditions respectives, nous avons tous une humanité commune. Chacun doit avoir la chance de s’épanouir dans la vie ».



Le Président Sall a adressé ses chaleureuses félicitations au coach Souleymane Barra Fomba et à tout le staff y associant le ministre tutelle et ses équipes.