​Équité sociale en Casamance : Ziguinchor au cœur d'une nouvelle approche territoriale

Les autorités sénégalaises ont intensifié les concertations à Ziguinchor pour adapter les politiques d'équité sociale aux réalités locales. Cette initiative vise à garantir un meilleur accès aux services sociaux de base en tenant compte des défis sécuritaires, géographiques et administratifs propres à la région naturelle de la Casamance.



La mise en œuvre de l'équité sociale ne peut être efficace sans une immersion dans les réalités du terrain. Selon Assia Guaye Diop, Directrice générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité, la région de Ziguinchor présente des enjeux de vulnérabilité uniques. L'instabilité passée et les impératifs de paix sont indissociables des programmes sociaux. Le sort des populations déplacées constitue une priorité absolue, car ces groupes présentent des besoins urgents et particuliers que les stratégies nationales classiques ne couvrent pas toujours de manière optimale.



L'un des points majeurs de cette concertation concerne l'accès aux droits fondamentaux pour les habitants des zones difficiles d'accès. La région compte plus d'une vingtaine d'îles dont l'enclavement exige des réponses logistiques spécifiques pour l'acheminement des services sociaux. Parallèlement, la question de l'état civil est devenue un obstacle majeur à l'inclusion. De nombreux déplacés, notamment les personnes âgées, ont perdu leurs documents officiels au fil des ans, rendant complexe l'obtention de jugements supplétifs et, par extension, l'accès aux programmes d'aide de l'État.



Ziguinchor est désormais érigée en région prioritaire dans le cadre d'un programme national en cours de conceptualisation avec la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE). Cette approche ne se limite pas à une seule localité mais englobe l'ensemble du pôle sud, incluant Kolda et Sédhiou, où les problématiques de développement et de vulnérabilité sont similaires. En revenant de manière spécifique sur ces questions territoriales, le gouvernement espère corriger les disparités et assurer une redistribution plus juste des ressources nationales.