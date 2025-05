​Érosion du pouvoir d'achat des Sénégalais : le syndicaliste Elimane Diouf tire la sonnette d'alarme

Le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (CSA) du Sénégal, Elimane Diouf a exprimé son inquiétude face à la dégradation continue du pouvoir d’achat des Sénégalais. Il a également souligné que le gouvernement s’attelait à une réforme du système fiscal, avec pour objectif de répartir équitablement la charge fiscale entre tous les contribuables.



« Dans le cadre des négociations en cours autour de notre plateforme minimale, nous avons mis en avant plusieurs priorités : l’augmentation du pouvoir d’achat, la baisse des prix des produits de première nécessité, ainsi que celle des coûts de l’électricité. Nous sommes à l’ère du pétrole et du gaz, ce qui nous donne les moyens de ces ambitions. Nous avons aussi proposé une réduction de la taxation sur l’eau et une révision globale de la fiscalité », a-t-il déclaré.



Selon M. Diouf, la réforme fiscale en cours vise à élargir l’assiette de l’impôt afin que tous les travailleurs contribuent, et non uniquement les salariés du secteur formel. « Le gouvernement est en train de réformer le système fiscal pour permettre aux travailleurs de souffler un peu. Il s'agit de faire en sorte que la pression fiscale ne repose pas uniquement sur une minorité, mais soit partagée équitablement », a-t-il ajouté.



Revenant sur ses attentes, le syndicaliste a insisté sur la nécessité de mesures concrètes concernant le logement. « La question du loyer fait également partie de cet ensemble de revendications, à condition de mettre en place un dispositif d’accès au logement réellement efficace pour les travailleurs du secteur informel. Nous espérons qu’il ne s’agira pas de simples effets d’annonce. Voilà ce que nous attendons du gouvernement concernant le pouvoir d’achat », a-t-il souligné sur les ondes d’iRadio.