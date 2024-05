​Escroquerie au foncier : l’affaire du promoteur immobilier Nd. Sarr prend une nouvelle tournure

L’affaire d’escroquerie au foncier concernant le promoteur immobilier Nd. Sarr, âgé de 52 ans, actuellement en détention à la Maison de correction de Sébikotane, prend une nouvelle tournure. L’accusé est visé par une autre procédure judiciaire. Il est encore poursuivi pour des faits d'escroquerie au foncier portant sur 180 terrains, selon Libération.



En effet, avec son complice Mb. Samb (en fuite), le prévenu avait encaissé la somme de 114 000 000 de F CFA pour le compte de la société «Galaxy Group SA», représentée par Djibril Sakho. Cette somme était destinée au terrassement du site dénommé «Malika 2». Seulement, Nd. Sarr n'a pas respecté sa part du contrat.



Suite à une plainte déposée par le Djibril Sakho devant le procureur de la République du Tribunal de Dakar, le dossier a été confié à la Division des investigations criminelles (Dic). Extrait de sa cellule le 16 mai 2024, dans le cadre de l'enquête, Nd. Sarr a été présenté, vendredi dernier, au Parquet de Dakar, rapporte Libération.



Auditionné, le prisonnier a reconnu avoir signé un contrat de partenariat avec Mb Samb. Il a allégué qu'il n'entretient aucun rapport avec Djibril Sakho. Et c'est Samb qui a encaissé l'intégralité des fonds qu'il a injectés. Sans convaincre, il a déclaré que son camarade ne l'avait pas informé de son partenariat avec la société «Galaxy Group SA», confondu avec les attestations et les actes de cession qu'il a signés au profit du plaignant, il change de déclaration.



Nd. Sarr s'est rétracté, reconnaissant son implication dans l'affaire. Il avoue avoir mandaté Mb. Samb pour la commercialisation du site «Malika 2», dont il dit avoir gagné le projet de terrassement. Nd. Sarr a dégagé ses responsabilités, soutenant qu'il n'a encaissé aucune somme dans cette histoire. Il est visé pour les délits d'association de malfaiteurs et escroquerie au foncier.