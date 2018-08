​Escroquerie au visa : Mamadou Soumaré fait de graves révélations

Arrêté à Touba suite à la plainte du porte-parole du khalife général des Mourides pour une affaire d’escroquerie au visa où son nom a été mêlé, Mamadou Soumaré, réputé traînard dans la cour de ce dernier, parle sous le régime de la garde à vue.



Interrogé, il jure n’avoir été qu’un fusible utilisé par le nommé Assane Touré, vendeur de tissu et membre de la protection rapproché du porte-parole du Khalife des mourides. Il informe que Touré lui aurait demandé de scanner et de travailler une lettre de recommandation de Serigne Basse Abdou Khadre datant de 2017 et qui avait permis à Touré de bénéficier d’un visa de deux ans pour la France.



Et, grâce à ce document, Soumaré, qui se présentait aussi comme le secrétaire particulier, a bénéficié de quarante visas pour des candidats qui payaient 2,2 millions de F Cfa avant de voyager puis 500. 000 F Cfa une fois qu’ils étaient bien arrivés en France.

Mais, souligne le mise en cause, l’argent a été encaissé par Assane Touré qui lui a remis en contrepartie 14 millions de francs Cfa et une voiture 4x4 de marque Dacia, informe "Libération".