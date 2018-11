​Espagne : Un Sénégalais condamné à 8 ans de prison ferme

Un Sénégalais de 38 ans a été condamné à huit (8) ans de prison ferme par le tribunal provincial de Tarragone en Espagne. Il a été reconnu coupable d’avoir poignardé le petit ami de son ex-copine à Montblanc.



Les faits se sont produits dans une cafétéria où l’ex-compagnon du mis en cause et son nouveau copain, un Espagnol, prenaient tranquillement leur café. Notre compatriote a surgi pour poignarder au cou et à l'esselle l’Espagnol, car ne pouvant plus supporter d'être largué par son ex-femme avec qui il a eu deux enfants au profit de sa victime.



Arrêté , il a été jugé et condamné à 8 ans de prison ferme pour son acte auquel s'ajoute une autre condamnation à un an et demi de prison pour non respect de l’ordonnance restrictive qui l’empêchait de s’approcher de son ex femme, mais aussi, à 6 mois pour violence conjugale en mars 2016.