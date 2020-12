​Etablissement sanitaire clandestin chinois démantelé à Touba: le chef et ses complices déférés au parquet

Un établissement sanitaire clandestin chinois dénommé Sun Home, établi au quartier « Gouye yuséw », dans la cité religieuse de Touba, a été démantelé lundi, sur instruction du procureur de Mbacké. Le Chef de service et ses deux (2) assistantes ont été arrêtés et déférés au parquet. Ils sont poursuivies pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.



Interrogés, les mis en cause ont avoué avoir consulté des patients à qui ils ont prescrits des ordonnances, précisant qu’ils vendaient des produits bio à leurs visiteurs.



Selon des sources du journal Source A, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, les patients achetaient le ticket à 6000 F Cfa avant de se faire consulter à l’aide d’un appareil de détection des anomalies du corps. Il y avait une grande affluence au niveau de l’agence, ont confié les mêmes sources.



Cuisiné, le chef de service a révélé aux enquêteurs qu’il « procédait à la formation des nouveaux membres ». Les autres mis en cause, pour leur part, ont tenté de se laver à grande eau enfonçant le patron de l’entreprise. « Nous sommes simplement des préposés (employés) de la société. Nous pensions que la hiérarchie avait procédé à un acte commercial et médical à la fois », ont-ils déclarés.



Malgré la forte pression maraboutique pour faire libérer les 3 Chinois lors de leur garde à vue, la machine judiciaire n’a pas fait marche arrière, selon le journal. Ils ont finalement été déférés au parquet.