​Etats-Unis/Chine: la guerre commerciale a commencé

Les Etats-Unis et la Chine sont entrés ce vendredi 6 juillet dans une guerre commerciale avec l'entrée en vigueur de taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises, malgré les mises en garde alarmistes et la nervosité des marchés.



Les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur ce vendredi 6 juillet comme l'avait annoncé le président Donald Trump. Ces taxes de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frapperont 818 produits dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions.



Pékin a immédiatement répliqué en annonçant à son tour de nouvelles taxes. « Les Etats-Unis ont violé les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique à ce jour, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué. La Chine a promis de ne pas tirer la première, mais pour défendre les intérêts fondamentaux du pays et de sa population, elle est contrainte à une nécessaire riposte. »



Le ministère ne précise pas les mesures qui seront prises mais Pékin avait auparavant promis de rendre coup pour coup à Washington en imposant des taxes équivalentes sur des produits importés des Etats-Unis. Les taxes chinoises devraient affecter des produits agricoles dont le soja, très dépendant du marché chinois, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme les langoustes.



Trum persiste et signe



Au total, 50 milliards de dollars d'importations chinoises annuelles seront affectés par les mesures américaines destinées à compenser ce que l'administration Trump considère comme un vol de propriété intellectuelle et de technologies. Le président américain s'est dit prêt à taxer 200 milliards de dollars de biens additionnels si la Chine augmente à nouveau ses tarifs douaniers en réaction. Ces mesures pourraient donc porter à 450 milliards la valeur des produits chinois taxés, soit la grande majorité des importations venues du géant asiatique.



La Chambre de commerce américaine a estimé à environ 75 milliards de dollars le montant des exportations américaines touchées jusqu'à maintenant par les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Elle cite notamment six Etats particulièrement affectés, qui ont tous voté pour Donald Trump : l'Alabama, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Texas et le Wisconsin.



Ces mises en garde laissent pourtant de marbre le président américain, qui a une nouvelle fois balayé les arguments dans un tweet. « L'économie se porte probablement bien mieux que par le passé, avant que nous réglions le problème des accords commerciaux inéquitables passés avec chaque pays, a-t-il estimé. Une majorité de pays est d'accord sur le fait que ceux-ci doivent changer mais personne ne l'a jamais demandé. »