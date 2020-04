​États-Unis : Près de 13 000 décès dus au Covid-19

New York

Le bilan des victimes du coronavirus aux États-Unis fait état, mercredi, de près de 13 000 décès, après que 1918 personnes aient perdu la vie dans le pays au cours des dernières 24 heures.



Le nombre de décès et de cas de contamination augmente chaque jour aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie de Coronavirus.



Selon les dernières données publiées, mercredi, par l'université américaine "Johns Hopkins", le nombre de cas testés positifs a atteint 399 929, après avoir enregistré 31 480 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.



New York est l’Etat le plus touché, le nombre des infections est passé à 140 386, après avoir enregistré 8 565 nouvelles infections, suivi du New Jersey avec 44 416 cas, et du Michigan avec 18 970 personnes infectées.



En terme de décès, New York détient également le triste record avec 5 489 décès, suivi du New Jersey avec 1 232, puis du Michigan avec 845 morts.



Mercredi après-midi, le nombre de personnes souffrant de Coronavirus dans le monde dépassait 1 453 000, dont plus de 83 000 sont décédées, tandis que plus de 309 000 se sont rétablies, selon le site "Worldometer".