​Etats-Unis : la mère du président Bush décédée

La défunte est mère de cinq enfants dont l'autre ancien président George W. Bush qui a dirigé les Etats-Unis entre 2001 et 2009.



Elle est aussi la mère de Jebb Bush qui était gouverneur de Floride entre 1999 et 2007, puis candidat malheureux aux primaires républicains pour la Maison Blanche en 2016.



La nouvelle de sa mort a été donnée à travers un communiqué diffusé par Jim McGrath, le porte-parole de son mari.



Barbara Bush, selon M. McGrath, avait décidé après une série d'hospitalisations de ne plus poursuivre son traitement médical, à cause de sa santé "déclinante".



Selon le porte-parole de Georges Bush père, les détails des funérailles de l'ancienne première dame des Etats-Unis seront communiqués ultérieurement.



Les services du président George H.W. Bush ont indiqué qu'il est très affecté par le décès de son épouse.



Vibrants hommages

Le président Donald Trump a salué la mémoire de Barbara Bush dans un communiqué publié par la Maison Blanche.



Les anciens présidents Bill Clinton, Jimmy (1977 à 1981) et Bill Clinton ont tous salué le courage et le sacrifice de la défunte pour la nation.



Pour lui rendre hommage, le drapeau américain sera mis en berne dans les espaces publics, jusqu'au crépuscule du jour de ses funérailles.