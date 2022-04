​Europa League Conférence : Pape Guèye et Bamba Dieng pour défier les Grecs du PAOK

Renversé en Europa League Conférence, l’Olympique de Marseille compte jouer cette compétition européenne à fond. Le club de la Cannebière devra d’abord surclasser le PAOK Salonique pour une place dans le carré d’as. Il faudra d’abord réussir une bonne opération à domicile pour espérer aller jusqu’au bout.



Tout comme avec le Sénégal à la CAN, Pape Guèye compte bien remporter cette Europa League Conférence pour être à jamais le premier avec l’OM à inscrire son nom au palmarès de cette compétition qui en est à sa première édition. Le milieu de terrain sénégalais a toujours tiré son épingle du jeu avec trois titularisations sur quatre matchs joués par l’Olympique de Marseille dans cette compétition (un but marqué et une passe décisive dans la double confrontation contre Bâle).



Buteur dimanche en Ligue 1, Bamba Dieng a mis fin à une disette de plus de 3 mois sans marquer avec Marseille. L’attaquant sénégalais de 21 ans devra enchaîner pour gagner la confiance et monter dans la hiérarchie des attaquants. Il tentera d’être décisif sur la scène européenne pour débloquer son compteur-buts.