​Examens 2018 : Les téléphones portables formellement interdits aux examinateurs

Pour cette année l’usage des téléphones portables est formellement interdit aussi bien pour les élèves que les examinateurs, a informé le comité de développement conjoint sur l’organisation des examens scolaires, ce mercredi à la préfecture de Pikine.



« La présence des téléphones portables dans les centres d’examen est formellement interdite, non pas seulement pour le élèves mais également pour les examinateurs », a annoncé l’inspecteur d’Académie de Pikine Seyni Wade. Parce que, explique-t-il, certains examinateurs étaient beaucoup plus concentrés à jeter un regard sur leur portable que de surveiller les élèves. « C’est la raison pour laquelle les autorités ont demandé à ce que l’utilisation et la présence des téléphones soient formellement interdites à l'intérieur des centres d’examen », a-t-il dit.



Lors de cette rencontre, ledit comité a donné le nombre de candidats au Certificat de fin d’étude élémentaire Cfee, au Bfem et au Bac pour l’inspection d’académie de Pikine-Guédiawaye. « Le Cfee va se tenir à partir du 26 et 27 juin, va regrouper 29 325 candidats. Le Bac (02 juillet anticipés philosophie et 17 juillet Bac général) avec plus de 19 000 candidats. Et, le Bfem (24 juillet) va regrouper aux alentours de 27 000 candidats », a-t-il fait savoir.