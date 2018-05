​Excaf télécom : Le personnel réclame 7 à 9 mois d'arriérés de salaire et...

Arborant des brassards rouges, les travailleurs du groupe Excaf télécom ont tenu un Sit-in ce matin devant les locaux de ladite entreprise pour réclamer des arriérés de salaire allant de 7 à 9 mois. Mieux, ils dénoncent le caractère dilatoire de la direction qui ne respecte pas les termes de l’accord déjà signés. Selon Seydou Diallo porte-parole des travailleurs en lieu et place du paiement des arriérés des salaire, la direction propose de négocier les départs des agents.



Pour lui, l’entreprise Excaf compte plus de 500 personnes. Et s’ils ne sont pas satisfaits, ils vont passer à la vitesse supérieure pour réclamer leurs salaires.



« Aujourd’hui nous manifestons contre les arriérés de salaires que nous réclamons depuis plus de 7 à 9 mois. La dernière fois, nous étions tombés sur un accord au niveau de l’inspection du travail. Donc il devrait verser le mois dernier un mois de salaire pour tous les employés. Et ce mois-ci, ils devaient verser deux mois de salaires pour chaque employé », a-t-il laissé entendre. Malheureusement, indique-t-il, ces accords n’ont pas été respectés



Par ailleurs, M. Diallo a également fait savoir que le délai c'était le 8 mai. Mais jusqu’à présent rien ne bouge. « Ce matin quand nous sommes allés les voir, ils nous font savoir qu’ils vont payer par secteur », a-t-il dit.



La direction du groupe Excaf télécom promet de réagir.