​Exclu du PS, Bamba Fall torpille Tanor et attend sa notification

«Je n’ai reçu aucune sommation ni notification, tout ce que j’ai entendu c’est via la presse et celle-ci ne doit pas m’informer », a déclaré le maire de la Médina qui persiste et signe qu’il demeure militant du Ps jusqu’au jour où il verrait une notification venant du parti. «Il ne l’ose pas», campe-t-il.



Revenant sur leur exclusion, Bamba Fall de poursuivre, «jusqu’à présent ce n’est pas officiel, elle a été faite par voie de presse». Et, «si quelqu’un doit sortir du Ps c’est bien Ousmane Tanor Dieng, parce qu’il dit qu’on ne suit plus la ligne de la coalition du parti. Quand le département de Mbour ou Guédienne n’avait pas choisi Tanor comme tête de liste, ce dernier a créé une ligne parallèle et a affronté à la liste de Benno Bokk Yakar (BBY), donc c’est lui-même qui nous a inspirés». Et, «Si à partir de ce motif, on doit nous exclure, il (Ousmane T. Dieng) doit être le premier être exclu », dit-il.



Pour Bamba Fall, Ousmane T. Dieng a beaucoup perdu pour la reconquête de son pouvoir. «Macky Sall l’a piégé lors du référendum pour placer l’âge plafond à 70 ans. Aujourd’hui, Tanor a 71 ans, Il n’est plus un élu, c’est un nommé par décret présidentiel, donc il est obligé».



Pour rappel, soixante-cinq (65) membres dont Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias, se sont vus exclure du parti, samedi lors d'une réunion du Bureau politique