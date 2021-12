​Exploitation de l’or au Sénégal: le député Cheikh Seck exige un bilan

Le député Cheikh Seck a déclaré que depuis plusieurs années, le Sénégal exploite de l’or. Il demande au ministre des Mines et de la Géologie Oumar Sarr de faire le bilan de cette exploitation.« Aujourd’hui, il est difficile pour un Sénégalais de vous dire combien de tonnes d’or on été exploité au Sénégal ? Qu’est ce que cet or a apporté au Sénégal ? Quelle est la contribution de cet or-là dans notre économie ? Monsieur le ministre, cela est valable pour le zircone », s’interroge Cheikh Seck.Le député Cheikh Seck s’exprimait ce samedi à l’Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère des Mines et de la Géologie estimé à 7 534 006 702 F CFA en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).